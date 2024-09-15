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На фронте - интенсивные бои, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

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Обстановка на фронті станом на 15 вересня 2024 року

За минувшие сутки, 14 сентября 2024 года, на фронте было зафиксировано 164 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также 63 авиаудара - сбросил 128 КАБ. Кроме этого, совершил 4657 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Хотень, Ободы, Искрисковщина, Павловка, Белополье, Кондратовка, Новоивановка, Великая Чернещина, Катериновка, Юнаковка, Первомайское Сумской области; Новоосиново, Ковшаровка, Берестово Харьковской области; Дружба, Константиновка, Катериновка, Клебан-Бык, Нелиповка, Александрополь, Мирноград, Антоновка, Угледар Донецкой области; Верхняя Терса, Пятихатки, Лобково Запорожской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар нанесен по пункту управления, а также поразили одну артиллерийскую систему и понтонный мост оккупантов.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, одно средство ПВО, 85 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету и 53 автомобиля оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов.

На Сиверском направлении украинские защитники отражали 13 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза - возле Часова Яра и Андреевки.

"На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Новоторецк, Гродовка, Красный Яр, Новогродовка, Михайловка и Мариновка", - говорится в сообщении.

Генштаб также информирует, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 39 атак возле Селидово, Украинска, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Желаного Первого.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Золотой Нивы, Катериновки и Угледара.

Населенный пункт Верхняя Терса на Гуляйпольском направлении подвергся ударам управляемыми авиационными бомбами.

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ иногда применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

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Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

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