На фронте - интенсивные бои, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки, 14 сентября 2024 года, на фронте было зафиксировано 164 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также 63 авиаудара - сбросил 128 КАБ. Кроме этого, совершил 4657 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Хотень, Ободы, Искрисковщина, Павловка, Белополье, Кондратовка, Новоивановка, Великая Чернещина, Катериновка, Юнаковка, Первомайское Сумской области; Новоосиново, Ковшаровка, Берестово Харьковской области; Дружба, Константиновка, Катериновка, Клебан-Бык, Нелиповка, Александрополь, Мирноград, Антоновка, Угледар Донецкой области; Верхняя Терса, Пятихатки, Лобково Запорожской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар нанесен по пункту управления, а также поразили одну артиллерийскую систему и понтонный мост оккупантов.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, одно средство ПВО, 85 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету и 53 автомобиля оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов.

На Сиверском направлении украинские защитники отражали 13 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза - возле Часова Яра и Андреевки.

"На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Новоторецк, Гродовка, Красный Яр, Новогродовка, Михайловка и Мариновка", - говорится в сообщении.

Генштаб также информирует, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 39 атак возле Селидово, Украинска, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Желаного Первого.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Золотой Нивы, Катериновки и Угледара.

Населенный пункт Верхняя Терса на Гуляйпольском направлении подвергся ударам управляемыми авиационными бомбами.

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ иногда применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

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Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.