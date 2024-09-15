Рашисты атаковали Херсон: два человека ранены

Утром 15 сентября 2024 года войска РФ нанесли удар по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавшие из-за вражеского обстрела

По его словам, около часа назад российские оккупанты с беспилотника атаковали Днепровский район города. В результате атаки пострадали два человека.

Они сами обратились в медучреждение. У 65-летнего мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения.

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Мужчина 62 лет получил осколочное ранение. Сейчас оба пострадавших дообследуются.