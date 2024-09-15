США в сентябре объявят о новом пакете помощи Украине, - Салливан

Сейчас США активно работают над новым пакетом военной помощи для Украины, решение о его выделении должно быть принято в сентябре текущего года.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан на форуме Ялтинской европейской стратегии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Новый пакет помощи Украине

Он отметил, что США работают над существенным пакетом для Украины с различными возможностями, который могут объявить уже до конца сентября.

Салливан отметил, что ежедневно встречается с командой, чтобы обеспечить Украину инструментами и средствами для стабилизации фронта и чтобы убедиться, что наступательные действия россиян наталкиваются на жесткое сопротивление. Он добавил, что Россию также лишают возможности осуществить прорыв для дальнейшего продвижения.

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Задержки с поступлением американской помощи

Советник Джо Байдена напомнил, что в апреле перед тем, как Конгресс принял финансирование помощи Украине, было опасение, что может произойти крах линии фронта. Однако украинская оборона стала крепче во многих критически важных местах, а Украина сделала смелые и решительные шаги в войне, продвигаясь вперед.

Он также прокомментировал задержки с помощью, отметив, что это вопрос не политической воли, а логистики. По его словам, США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только могут.

В качестве другого примера поддержки Салливан привел сложное в реализации решение перенаправить Украине все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в ближайший год.

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"Я сказал: возьмите все эти ракеты, все до единой, и отправьте их в Украину... И если вы посмотрите на стоимость этого, то это большие деньги, учитывая количество, масштаб и интенсивность этих поставок с начала войны. Я горжусь тем, что мы сделали, но, как сказал со сцены президент Зеленский, учитывая то, с чем столкнулась Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим согласен", - подчеркнул советник Байдена.