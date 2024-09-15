США и Британия обеспокоены тем, что РФ делится с Ираном ядерными секретами, - Bloomberg

США и Великобритания все больше обеспокоены тем, что Россия делится с Ираном ядерной секретной информацией и технологиями, которые могли бы приблизить его к возможности создания ядерного оружия, в обмен на то, что Тегеран предоставляет Москве баллистические ракеты для ее войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

По словам западных чиновников, знакомых с этим вопросом, Кремль усилил сотрудничество с Ираном из-за его амбиций создать ядерное оружие. Этот вопрос обсуждали официальные лица США и Великобритании в Вашингтоне на этой неделе. Так, британский премьер-министр Кир Стармер встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме. Они описали эту ситуацию как вызывающую беспокойство и эскалацию военных связей между Россией и Ираном.

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По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, администрация Байдена остается глубоко обеспокоенной ядерной деятельностью Ирана. Байден четко дал понять, что США готовы всеми силами противодействовать, чтобы предотвратить любую ядерную эскалацию со стороны Ирана.

Как отмечается, госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Лондон предположил, что РФ обменивается с Ираном ядерными технологиями. Он заявил, что Москва получила партию иранских баллистических ракет Fath-360.

"Со своей стороны Россия делится технологиями, которые ищет Иран - включая ядерные вопросы, а также некоторой космической информацией", - рассказал Блинкен.

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Поставки Ираном ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.