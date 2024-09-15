Еще примерно 700 воинов "Азова" находятся в плену, - руководитель патронатной службы бригады Толкачева

Еще почти 700 воинов бригады "Азов" находятся сейчас в российском плену.

Об этом заявила руководитель патронатной службы бригады "Азов" Елена Толкачева в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Еще примерно 700 человек (находятся в плену. - Ред.). Точно я не могу сказать, примерно 680", - сказала она.

Руководитель патронатной службы отметила, что это бойцы, на которых базировался "Азов", и на которых "охотились" россияне.

Толкачева объяснила предварительную информацию, которая появилась в СМИ относительно того, что якобы в российском плену находятся 900 бойцов "Азова".

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"Это учитывая всех военнослужащих воинской части 3057. Они, именно военнослужащие воинской части 3057, к которой был прикреплен полк "Азов", периодически их отдают", - пояснила руководитель патронатной службы.

Ранее Толкачева сообщила, что 14 сентября еще 23 "азовца" были освобождены из российского плена.

Напомним, 14 сентября Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным обмудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения. Также сообщалось, что тот обмен пленными помогли организовать ОАЭ.

Также сообщалось, что 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев."