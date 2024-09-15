Путин угрожает, чтобы ослабить поддержку Украины. А союзники должны ее усилить, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников усилить поддержку Украины в ответ на угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Угрозы Путина не действуют. Союзники Украины не должны поддаваться на них. Весной 2022 года он предупреждал о неслыханных последствиях, если Запад предоставит Украине оружие для обороны. Оружие предоставили. Путин ничего не сделал. Подобная риторика повторялась много раз в течение последних лет", - говорится в сообщении.

Также министр напомнил, как Путин угрожал последствиями расширения НАТО, но ничего не сделал, когда Финляндия и Швеция присоединились к НАТО.

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"Несмотря на все угрозы, он ничего не сделал, когда Украина получила F-16. Каждый раз, когда Путин сталкивается с силой, он отступает и находит способы объяснить это своим людям", - подчеркнул Сибига.

Кроме того, глава МИД призвал союзников усилить поддержку Украины.

"Путин угрожает, чтобы ослабить поддержку Украины. Но союзники должны ее усилить. Снять ограничения. Укрепить дальнобойность, воздушный щит, экономическую, энергетическую устойчивость Украины. Страх и промедление - это смерти и кризисы. Чтобы восстановить мир, нужна смелость, а не страх", - подытожил он.

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Напомним, кремлевский диктатор Путин заявил, что решение разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.