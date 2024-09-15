Кипр лишил Коломойского гражданства, - местные СМИ

Правительство Кипра приняло решение лишить гражданства 8 человек, среди них, в частности, украинский олигарх Игорь Коломойский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Philenews.

Как отмечает кипрское издание, Коломойский потерял гражданство Кипра после того, как местные власти подтвердили, что оно было получено "путем мошенничества, ложных заявлений и сокрытия существенных фактов".

Соответствующее решение, которое является частью общей политики Кипра по контролю над инвестиционными паспортами, было принято 4 сентября, однако информация об этом появилась в СМИ лишь накануне.

В решении кипрских властей указано, что Коломойский "был и является лицом сомнительного характера, тогда как его натурализация создавала и создает огромный риск плохой репутации для Республики Кипр".

Как пишет Philenews, ключевую роль в изъятии паспорта сыграл тот факт, что бизнесмен не упомянул в своем заявлении об исключительной натурализации ничего о деле по уклонению от уплаты налогов в РФ в расследовании в 2008 году.

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Также в материале кипрского издания говорится, что Коломойский, кроме гражданства Кипра, которое он получил через КЭП в 2010 году, также имеет гражданство Израиля и Украины.

Дело Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

Впоследствии БЭБ сообщило об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности, были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

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