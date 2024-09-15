За неделю Силы обороны ликвидировали 8540 оккупантов и уничтожили 1404 единицы вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА
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В течение недели с 8 по 15 сентября 2024 года потери армии РФ составляют около 8540 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:
- 44 танка;
- 166 боевых бронированных машин;
- 305 артиллерийских систем;
- 6 РСЗО;
- 5 установок ПВО;
- 466 единиц автотехники;
- 37 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА ОТР.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 633 800 российских захватчиков.