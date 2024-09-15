За неделю Силы обороны ликвидировали 8540 оккупантов и уничтожили 1404 единицы вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 8 по 15 сентября 2024 года потери армии РФ составляют около 8540 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

44 танка;

166 боевых бронированных машин;

305 артиллерийских систем;

6 РСЗО;

5 установок ПВО;

466 единиц автотехники;

37 единиц спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА ОТР.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 633 800 российских захватчиков.