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Глава МИД Британии Лемми о ядерных угрозах Путина: Пускает пыль в глаза

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Леммі вважає, що Путін ядерними погрозами пускає пил а очі

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что российский диктатор Владимир Путин своими ядерными угрозами "пускает пыль в глаза".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Как отмечается, главу МИД Британии спросили, считает ли он, что Путин врет, когда угрожает применить ядерное оружие.

Лемми ответил, что, по его мнению, Путин "пускает пыль в глаза", и угрозы являются его modus operandi (метод работы. - Ред.).

Он добавляет, что Запад не может быть сбит с курса "фашистом", который не остановится в своих нападениях на Украину.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
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  • Любо Неожиданнов
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