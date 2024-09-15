Британия должна позволить Украине запускать ракеты большой дальности по территории РФ, - экс-глава МИД Клеверли

Бывший глава МИД Британии Джеймс Клеверли считает, что Украина должна получить разрешение от Британии запускать ракеты большой дальности по территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Клеверли, который претендует стать лидером Консервативной партии, спросили, должна ли Британия позволить Киеву запускать ракеты большой дальности по территории России.

Он ответил, что Украина должна иметь возможность использовать их для нейтрализации пусковых установок, чтобы защитить себя, и он разочарован тем, что не было достигнуто соглашение с США.

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Клеверли отметил, что без их использования (ракет большой дальности. - Ред.) "Украина не сможет защитить себя".

Кроме того, экс-главу МИД спросили, почему тогда консервативное правительство не позволило Украине их использовать, на что Клеверли ответил, что он этого добивался.

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Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.

Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом,