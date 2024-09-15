Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки, - Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о намерениях увеличить сроки базовой военной подготовки украинских защитников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Сырский провел рабочее совещание по вопросу подготовки украинских военных с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров.

"Качественная подготовка - один из главных факторов сохранения жизни украинского воина. Прилагаем для этого максимум усилий",- заявил Головко.

По словам Сырского, во время совещания обсудили проблемные вопросы, которые влияют на качество подготовки военнослужащих и наработали пути их решения, а также рассмотрели направления совершенствования учебных программ.

Он отметил, что ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому максимальное внимание уделяется привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом. Также, по словам Сырского, прорабатывается возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

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"Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года. Продолжаем работу над повышением качества подготовки военнослужащих в учебных центрах", - сказал Главнокомандующий ВСУ.

Ранее Главком ВСУ признал, что перед отправкой на фронт мобилизованные военные проходят меньший срок подготовки, чем ему хотелось бы. Новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до месяца специализированной подготовки.

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