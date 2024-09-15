Сибига после удара РФ по Харькову: Нужно, чтобы партнеры сняли все ограничения на использование предоставленного Украине оружия

Глава МИД Украины Андрей Сибига после удара РФ по многоэтажке в Харькове в воскресенье, 15 сентября, призвал союзников снять все ограничения на использование переданного Украине оружия.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очередной варварский российский удар по жилому дому в Харькове. По меньшей мере 30 раненых, среди которых есть дети", - говорится в заметке.

Сибига подчеркнул, что Украина должна иметь возможность наносить ответный удар. Дипломат призвал партнеров снять ограничения на использование Украиной западного оружия.

"Нам нужно, чтобы партнеры сняли все ограничения на использование оружия, чтобы Украина могла уничтожить российские аэродромы, бомбардировщики и пусковые установки", - заявил министр.

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в многоэтажку, более 30 раненых, среди них есть дети.

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