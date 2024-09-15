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Сибига после удара РФ по Харькову: Нужно, чтобы партнеры сняли все ограничения на использование предоставленного Украине оружия

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Сибіга закликав зняти обмеження на далекобійність

Глава МИД Украины Андрей Сибига после удара РФ по многоэтажке в Харькове в воскресенье, 15 сентября, призвал союзников снять все ограничения на использование переданного Украине оружия.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очередной варварский российский удар по жилому дому в Харькове. По меньшей мере 30 раненых, среди которых есть дети", - говорится в заметке.

Сибига подчеркнул, что Украина должна иметь возможность наносить ответный удар. Дипломат призвал партнеров снять ограничения на использование Украиной западного оружия.

"Нам нужно, чтобы партнеры сняли все ограничения на использование оружия, чтобы Украина могла уничтожить российские аэродромы, бомбардировщики и пусковые установки", - заявил министр.

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в многоэтажку, более 30 раненых, среди них есть дети.

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Топ комментарии

  • Impression Pad
    "Про це він https://x.com/andrii_sybiha/status/1835316490913931276?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1835316490913931276%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2F09%2F15%2F7194236%2F написав у соцмережі Х" Джерело:

    Це потужно! Енергія та незламність! Не те що у Кулеби...
  • василий граздич b3a8f0bc
    народ , скажу вам то что ни один еще не сказал ,хотя разных ванг дохренища !!! за 2,5 года войны выресовались некоторые ИТОГИ , почему сейчас все ЗАВЕРЕЩАЛИ про ,,мир,, ???? Америка в шоколаде т.к. сбыла свой воен. хлам и заказала военных конрактов до 35 года !!! Европа получила две высокоразвитые страны в блок нато , хотя они были в ВЕЧНОМ статусе нейтралитета !!! росия остаит за собой право окуп. територий !!! китай мощное влияние на росию !!! одна ОДЕНЕШИНЬКАЯ Украина в полном попадосе со всех сторон !!!!(((( жить тут будет НЕВОЗМОЖНО априори т.к. путин будет бить по нам даже в мирный час !!!! вот увидите !!! Сегодня трагедия в Харькове тому доказательство !!!((! жизни в Украине не будет !!!((((
  • Василий Шестопал
    пан бігага, потрібно мати свою і не красти а не звинувачувати інших
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