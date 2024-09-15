В плане победы Украины есть 4 основных пункта и один дополнительный по послевоенному будущему, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в плане победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, есть 4 основных пункта и один, который будет "нужен после войны".

Об этом глава государства рассказал в интервью американскому журналисту Фариду Закарии, передает Цензор.НЕТ.

"Я подготовил несколько пунктов. Четыре из них - основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны. Итак, я поделюсь с Байденом. Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступной для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересными. Но я думаю, что это главное. Мы готовы", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что если Байден "оценит и поддержит наш план и если он и его команда смогут добавить еще что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы".

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

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