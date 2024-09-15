Зеленский о наступлении на Курскую область: Это рискованная операция, идея заключалась в том, чтобы РФ направила туда часть своих сил

Президент Владимир Зеленский рассказал детали Курской операции ВСУ. По его словам, идея заключалась в том, чтобы направить туда часть российских сил, отвлекая их от других направлений на фронте.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Фариду Закарии на CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, у Украины была сложная ситуация на восточном направлении фронта.

"Прежде всего у нас была очень сложная ситуация на востоке, в Харьковской области, на Донбассе, на некоторых из этих направлений. Это Угледар, это Покровск, это Мирноград, это много разных городов. Люди знают только о Покровске, но вы правы, что ситуация была сложная. И они (россияне, - ред.) продвигались очень быстро, поскольку у нас не было оснащения", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что ВСУ имели большую нехватку снарядов. Зато враг имел преимущество в боеприпасах.

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"Опять же, когда мы говорим об оснащении, о том, как оснастить бригады, на самом деле, между нами говоря нет значения. Сколько бригад стоит на одном направлении. Если половина из них не оснащена. Так вы просто теряете большое количество людей. Вы теряете людей, потому что они не обеспечены бронетехникой, или чем-то подобным. У них нет артиллерии, у них нет артиллерийских снарядов. Если сравнивать количество, то Россия использовала 12 снарядов, мы использовали один к 12. В этом была разница", - рассказал глава государства.

Президент сказал, что идея наступления на Курскую область РФ - это рискованная операция. По словам Зеленского, идея заключалась в том, чтобы Россия перебросила на Курщину часть своих сил с других направлений на фронте.

"Мы это понимали. Но идея заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы", - добавил глава государства.

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