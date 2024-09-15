Управляемыми бомбами Россия уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины на 80%, - Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, управляемыми бомбами РФ уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины на 80%.

Об этом он заявил в интервью журналисту Фариду Закарии на CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что российские самолеты, которые взлетают с военных баз, используют в месяц 4 тысячи управляемых авиабомб только на востоке Украины.

"Эти самолеты, эти реактивные самолеты, оттуда они (россияне, - ред.) используют не только ракеты, они ежемесячно сбрасывают четыре тысячи управляемых авиабомб, только на востоке нашей территории, четыре тысячи бомб. И эти бомбы и ракеты бьют по украинскому гражданскому населению, по школам, по энергетике. Вся наша энергетическая инфраструктура разрушена на 80%. Этими управляемыми бомбами", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина хочет иметь возможность атаковать российские базы, которые используются для бомбардировок украинской территории. Для этого Киеву нужно разрешение от США и европейских партнеров на удары по военным базам в РФ их оружием.

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"Все смотрят на решение Соединенных Штатов. Все ждут таких решений. После этого принимают решение. Это правда. И поэтому мы очень хотели использовать это оружие и просто атаковать этими самолетами военные базы, а не гражданскую инфраструктуру", - сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что Россия перебазирует свои самолеты, чтобы они не попали в зону поражения дальнобойных ракет.

"Я сказал, что у нас было несколько встреч с официальными лицами, и я сказал, что мы слишком долго ждали. Теперь Россия начала перемещать свои самолеты со 100, 150 километров, с 300 до 500. После этого я скажу вам, что теперь нам нужно больше разрешений", - сказал Зеленский.

На вопрос Закарии, имеет ли сейчас Украина разрешение на глубокие удары по России, украинский лидер ответил, что нет.

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