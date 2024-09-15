Украинские спасатели помогут пострадавшим от наводнений странам Европы, – Зеленский

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент в вечернем видеообращении.

"Был также доклад Виктора Микиты, заместителя руководителя Офиса по региональной политике, по ситуации в Одесской области из-за непогоды. Чрезвычайные дожди на днях, подтопления в Одесской области. ГСЧС Украины, областная власть, местная власть - все задействованы. Есть, к сожалению, критические ситуации и в странах-соседях - из-за этих экстремальных осадков", - сказал Зеленский.

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