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Украинские спасатели помогут пострадавшим от наводнений странам Европы, – Зеленский

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Звернення Володимира Зеленського 15 вересня

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент в вечернем видеообращении.

"Был также доклад Виктора Микиты, заместителя руководителя Офиса по региональной политике, по ситуации в Одесской области из-за непогоды. Чрезвычайные дожди на днях, подтопления в Одесской области. ГСЧС Украины, областная власть, местная власть - все задействованы. Есть, к сожалению, критические ситуации и в странах-соседях - из-за этих экстремальных осадков", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Red_Sky_On
    Розумію, дружні відносини і т.п., АЛЕ у нас КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА В ДЕРЖАВІ!!!! Ви там подуріли вкрай, чи що?
  • Ksenia VB
    І пофіг на вкраїнців. Самі врятуються...або ні. Зелька запише сумний відос і подалі простягне руку щоб подали допомоги бажано в доларах.
  • Ihor Opatsa
    Він взагалі не розуміє, що він меле!!!...
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