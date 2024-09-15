Враг запустил ударные БпЛА с севера, - Воздушные силы

Вечером воскресенья, 15 сентября, российские захватчики осуществили пуск ударных беспилотников с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Черниговщина - движение вероятно ударных БпЛА в вашем направлении с Сумщины", - сообщили Воздушные силы ВСУ в 20:16.

"Харьковщина - угроза применения ударных БпЛА. Полтавщина - угроза применения ударных БпЛА", - сообщили в ПС через несколько минут.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

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