Враг запустил ударные БпЛА с севера, - Воздушные силы
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Вечером воскресенья, 15 сентября, российские захватчики осуществили пуск ударных беспилотников с северного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Черниговщина - движение вероятно ударных БпЛА в вашем направлении с Сумщины", - сообщили Воздушные силы ВСУ в 20:16.
"Харьковщина - угроза применения ударных БпЛА. Полтавщина - угроза применения ударных БпЛА", - сообщили в ПС через несколько минут.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.