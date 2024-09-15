Качество воды в местах водозаборов Киева и Броваров соответствует норме, - Миндовколья

Качество воды в реке Десна возле водозаборов Киева и Броваров соответствует норме. Загрязнение, которое движется по Десне, менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды на Черниговщине.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на воскресенье, 15 сентября, качество воды в Десне возле водозаборов Киева и Броваров соответствует норме. Риски для осуществления водозабора отсутствуют.

"Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено, показатели растворенного кислорода в пределах нормы, фиксируется потемнение воды. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что загрязнение, которое движется по Десне, менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды на Черниговщине.

В пробах питьевой воды, отобранных в контрольных точках централизованного водоснабжения Киева, по состоянию на утро 15 сентября превышений не обнаружено.

Согласно данным "Киевводоканала" и оценкам ученых, очистные сооружения справятся с загрязнением в случае его поступления к точкам водозабора столицы. Качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил.

В Минприроды отметили, что единственным риском является возможный запах. Для его устранения "Киевводоканал" заготовил 120 тонн пылевидного активированного угля. В случае ухудшения показателей качества воды будет применена технология усиленной очистки воды.

Накануне председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак сообщил, что по состоянию на 15 сентября пятно загрязнения, которое движется по Десне, уже дошло до Киевской области. Оно наблюдается между селами Литки и Рожны.

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Загрязнение рек Сейм и Десна

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Впоследствии в Минприроды заявили, что загрязнение в реки Сейм и Десна попало с сахарного завода на Курщине. Это уже нанесло ущерб нашему государству на более 405 млн гривен.

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