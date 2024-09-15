Стармер обсудит с Мелони разрешение ВСУ на дальнобойные удары вглубь России, - Bloomberg

В понедельник, 16 сентября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудет в Рим, где встретится со своей итальянской коллегой Джорджией Мелони. Среди прочего главы правительств обсудят использование Украиной ракет Storm Shadow по территории РФ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, Стармер и Мелони будут обсуждать предложение Украины по использованию британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow на территории России. Также политики обсудят гибридные угрозы, которые представляет РФ для Европы, и подтвердят поддержку восстановления Украины.

Bloomberg отмечает, что визит Стармера в Рим состоится через несколько дней после его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 13 сентября они обсуждали вопрос, позволить ли Украине наносить дальние удары по территории России с помощью ракет Storm Shadow, управляемых по навигационным данным США. Bloomberg добавляет, что Байден до сих пор сопротивлялся такому шагу из-за опасений, что это может привести к эскалации войны.

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Источники сообщают, что в ближайшее время британские власти проведут переговоры относительно разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь РФ с французскими и немецкими коллегами.

Напомним, что ранее Италия неоднократно заявляла, что не позволяет использовать предоставленное Украине оружие для ударов по территории РФ.

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