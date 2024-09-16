Возле Трампа во Флориде произошла стрельба. В штабе политика заявили, что он находится в безопасности, вероятного подозреваемого задержали (дополнено)

Неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности.

Об этом пишет New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, два человека перестрелялись возле поля для гольфа Trump West Palm Beach, что во Флориде.

Поле было немедленно закрыто, а Трампа вывели в безопасное место.

Издание отмечает, что неизвестные стреляли друг в друга, а не по Трампу.

Инцидент прокомментировали в предвыборной кампании Трампа. Представитель кампании Стивен Чунг сообщил, что бывший президент находится в безопасности.

"Пока никаких дополнительных подробностей нет", - сказал он.

Секретная служба совместно с офисом шерифа проводят расследование

Секретная служба США сообщила, что стрельба произошла около 14:00 по местному времени. Вместе с офисом шерифа служба проводит расследование инцидента. Там добавили, что в настоящее время бывший президент в безопасности.

Вероятного подозреваемого задержали

Впоследствии издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что агенты Секретной службы заметили у поля для гольфа мужчину с автоматом AK-47 и открыли огонь.

Вооруженный мужчина бросился бежать. Позже его задержала местная полиция. Также NYP пишет, что правоохранители нашли штурмовую винтовку и камеру GoPro.

Уже позже офис шерифа округа Мартин во Флориде подтвердил задержание подозреваемого. Соответствующее сообщение появилось в соцсети Facebook.

"Движение по шоссе I-95 в северном направлении на участке 714 перекрыто. На основе информации о розыске, опубликованной округом Палм-Бич, офис шерифа округа Мартин остановил автомобиль и взял под стражу подозреваемого, который, как считают, причастен к инциденту со стрельбой в Trump International в округе Палм-Бич. Мы будем обновлять эту информацию по мере ее поступления", - говорится в сообщении.

Впоследствии издание CNN написало, что к расследованию присоединилось ФБР.

Покушение на Трампа

Напомним, что 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Два человека погибли, в том числе тот, кто стрелял в экс-президента США.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

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