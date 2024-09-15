Россияне совершили 43 обстрела в течение дня: под огнем 14 громад
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15 сентября россияне совершили 43 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 103 взрыва.
Об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Миропольская община: россияне осуществили удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Хотинская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлены удары КАБ (2 взрыва) и удары артиллерией (4 взрыва).
- Краснопольская громада: враг вел артиллерийский обстрел (26 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), совершил удары FPV-дронами (5 взрывов) и атаку БПЛА (2 взрыва).
- Эсманская община: осуществлены удары FPV-дронами (3 взрыва) и минометный обстрел (7 взрывов).
- Дружбовская громада: обстрел из артиллерии (4 взрыва) и удары FPV-дронами (8 взрывов).
- Середино-Будская община: удары FPV-дроном (1 взрыв).
- Лебединская громада: россияне осуществили ракетный удар (1 взрыв).
- Новослободская громада: враг совершил удары FPV-дроном (1 взрыв) и КАБ (14 взрывов).
- Шалигинская громада: обстрел из артиллерии (2 взрыва).
- Юнаковская община: удары КАБ (2 взрыва).
- Путивльская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Глуховская громада: велся минометный обстрел (5 взрывов).