Украина готова направить в Польшу 100 спасателей для борьбы с наводнением, - Туск

Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения.

Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

Туск рассказал, что украинский премьер Денис Шмыгаль предложил отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с наводнениями в Польше.

"Только что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил мне слова солидарности с Польшей, а также готовность немедленно направить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с паводком", - написал польский премьер.

Глава правительства Польши подчеркнул, что он тронут солидарностью со стороны Киева.

"Это вызывает умиление", - добавил политик.

Напомним, что по поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Отметим, что из-за ливней Польшу, Румынию, Чехию, Словакию и Австрию охватили сильные наводнения.

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