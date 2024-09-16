В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха, - КГГА
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В воскресенье вечером, 15 сентября, в столице фиксируется временное ухудшение качества воздуха, вероятно, связанное с пожарами в экосистемах Киевской области.
Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.
До улучшения ситуации жителям Киева рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Напомним, что на прошлой неделе в ГСЧС сообщали о 13 пожарах в Киеве на площади более 17 тысяч квадратных метров.