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В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха, - КГГА

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У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря

В воскресенье вечером, 15 сентября, в столице фиксируется временное ухудшение качества воздуха, вероятно, связанное с пожарами в экосистемах Киевской области.

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.

До улучшения ситуации жителям Киева рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Напомним, что на прошлой неделе в ГСЧС сообщали о 13 пожарах в Киеве на площади более 17 тысяч квадратных метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Тернополе качество воздуха пришло в норму

Топ комментарии

  • віктор федорович 31ee1569
    Повітря позеленіло...Абсолютно зелений є найспокійнішим кольором. Він нікуди не рухається і не має ні звуку і не викликає ні радості, ні печалі. Ця постійна відсутність руху добре діє на стомлених людей, але може з часом і набриднути(!).
  • G.I. Jane 777
    Щоосені димлять торфовища. Літо було сухе, все висохло на порох, достатньо іскри від цигарки, чи від палаючого уламка збитого шахеда. Торф може диміти місяцями. А дебілам і тут Кличко муляє
  • G.I. Jane 777
    Окрім конспірології, ще ж ніколи не закінчаться любителі палити листя і траву на своїх ділянках, бо так все село робить, і взагалі така дебільна народна традиція.
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