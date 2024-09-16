На Покровском и Кураховском направлениях произошло по 34 боевых столкновения, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины 56 авиаударов, сбросив 83 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 428 дронов-камикадзе и осуществили почти 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем, вражеская авиация с территории российской федерации нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре города Харькова (четыре КАБ) и населенного пункта Русская Лозовая (два КАБ).

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Восемнадцать боев завершены, два - еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

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Боевые действия на Востоке

На Северском направлении наши воины отражали 12 наступательных действий оккупационных войск в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. В настоящее время десять боевых столкновений завершены, два - еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Курдюмовки. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 11 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Все атаки агрессора отбиты.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 34 раза атаковал в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, и Мариновки. Наши защитники отбили 31 штурм, три боестолкновения еще продолжаются.

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Сегодня на этом направлении было обезврежено 230 оккупантов, из них 89 - безвозвратно. Также уничтожен ретранслятор и три единицы автомобильной техники.

На Кураховском направлении враг тоже осуществил 34 попытки прорвать нашу оборону вблизи Желанного Второго, Украинска, Селидово, Долиновки, Георгиевки, Катериновки и Константиновки. Двадцать семь боестолкновений завершены, еще семь - до сих пор продолжаются.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник пытался восемь раз вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны у Водяного, Катериновки и Макаровки. Сейчас еще продолжаются пять атак оккупантов.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины остановлено восемь попыток атаковать наши позиции.

На других направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады, 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины и 151-й отдельной механизированной бригады СВ ВС Украины, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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