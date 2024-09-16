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Путин или похожие на него парни могут разделить мир и съесть его части как пирог, - Зеленский

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Володимр Зеленський під час інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії

Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин и похожие на него лидеры хотят "разделить мир" между собой.

Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарии, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что "война изменила всех нас", и самое важное, по его мнению, чтобы эта война могла изменить Европу и мир.

"Они должны понимать, что война близко. Иначе, если она не изменит Европу и мир, если мир этого не поймет - что мы должны жить в единстве - в противном случае Путин или похожие на него ребята, вы знаете их, могут разделить мир и съесть его части как пирог. Поэтому нам нужно это единство. И я надеюсь, что эта война изменила сознание людей, и изменила сознание лидеров мировых стран", - подчеркнул Зеленский.

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  • Whitе Rаven dc3991b7
    Кожне інтерв'ю, де в прихований навушник не нашіптує голос дЄрьмака, що треба говорити, коли немає відеосуфлера з текстом промови, то з рота цього хрипатого недоумка ллється несистематизована маячня
  • Pan Lipko
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    Зелений виродок і геноцид українців це синоніми. Нас будуть вбивати допоки ця тварина буде при владі.
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