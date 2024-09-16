Враг в очередной раз атаковал Украину "шахедами". Беспилотники долетели до Волынской области. Силы ПВО работали в Киеве
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С вечера 15 сентября россияне запустили ударные беспилотники по территории Украины сразу с нескольких направлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.
Около 23:25 Воздушные силы предупредили о беспилотниках, которые двигались в сторону Кривого Рога с восточного направления.
"Кривой Рог - в укрытие!" - написали военные.
В 23:42 Суспільне сообщило о звуках взрывов в городе.
В 23.56 воздушная тревога объявлена в Волынской области.
В 2 ночи КГВА сообщила о работе ПВО в Киеве. Через полчаса - на подступах к столице.
В 3:23 на Киевщине сообщили о работе ПВО.