Враг в очередной раз атаковал Украину "шахедами". Беспилотники долетели до Волынской области. Силы ПВО работали в Киеве

С вечера 15 сентября россияне запустили ударные беспилотники по территории Украины сразу с нескольких направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.

Около 23:25 Воздушные силы предупредили о беспилотниках, которые двигались в сторону Кривого Рога с восточного направления.

"Кривой Рог - в укрытие!" - написали военные.

В 23:42 Суспільне сообщило о звуках взрывов в городе.

В 23.56 воздушная тревога объявлена в Волынской области.

В 2 ночи КГВА сообщила о работе ПВО в Киеве. Через полчаса - на подступах к столице.

В 3:23 на Киевщине сообщили о работе ПВО.

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