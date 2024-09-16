Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях, атакуют в Курской области, - ISW

Российские захватчики продвинулись на Северском, Покровском направлениях и под Угледаром Донецкой области. Также россияне отвоевали населенный пункт в Курской области РФ, где украинские силы также имеют продвижение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Украинские войска продвинулись в Глушковском районе Курской области. 14 сентября российский военный блогер заявил, что украинские войска продвинулись к юго-восточной окраине Вольфино (к юго-западу от Глушково).

Российские войска недавно продвинулись к украинскому выступлению в Курской области и отбили населенный пункт. Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 15 сентября, показывают, что российские войска продвинулись на полях к востоку от 10-го Октября (к югу от Коренево) и незначительно продвинулись к западу от Любимовки соответственно. Российские источники утверждали, что подразделения ВС РФ отбили Борки (к юго-востоку от Суджи).

Харьковщина и Луганщина

14 и 15 сентября бои продолжались возле Глубокого и возле Волчанска, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

15 сентября украинский военный, действующий на севере Харьковской области, заявил, что темпы российских ударов планирующими бомбами продолжали снижаться в течение последних двух недель (примерно 1-14 сентября), поскольку российские войска потеряли значительное количество беспилотников дальнего действия.

Российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-запад от Сватово на фоне продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, как украинский беспилотник сбрасывает термит на российские позиции к северу от Стельмаховки (к северо-западу от Сватово), указывая, что российские войска продвинулись в этом районе.

Русские войска продолжали наступательные действия:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к востоку от Купянска вблизи Петропавловки;

на северо-запад от Сватово возле Колесниковки, Глушковки, Кругляковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой;

на юго-запад от Сватово возле Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебово, Чернещины;

на северо-запад от Кременной возле Новосадового, Макеевки, Невского;

к западу от Кременной возле Тернов и Заречного;

к югу от Кременной возле Серебрянки.

Бои в Донецкой области

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении и продолжили наступление в этом районе 15 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Золотаревки (к востоку от Северска).

15 сентября российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

15 сентября российские войска продолжили наступление в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Русские войска вели наступательные действия:

под Торецком;

к северо-востоку от Торецка возле Дачного;

к востоку от Торецка возле Дружбы;

к югу от Торецка возле Нелиповки;

на запад от Торецка в направлении Щербиновки.

ISW сообщает, что 15 сентября российские войска продвинулись на Покровском направлении, "но подтвержденных изменений на линии фронта не было".

Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись на восток от Селидово, в юго-западную Украинку (оба к юго-востоку от Покровска), а также на юг и восток от Украинки, но ISW не нашел подтверждения этим утверждениям.

Российские войска, действовавшие к востоку от Покровска, вели наступательные операции в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новоторецка и Красного Яра, а российские войска, действовавшие к юго-востоку от Покровска, атаковали вблизи Селидово, Украинки, Долиновки, Новогродовки, Мариновки, Михайловки, Желанного Первого, Желанного Второго и Лысовки (к западу от Новогродовки).

Российские войска недавно продвинулись на запад от Донецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что войска РФ недавно продвинулись в восточную Максимиляновку.

Оккупанты недавно продвинулись на юго-запад от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что россияне продвинулись на северо-восток от Водяного (к северо-востоку от Угледара).

14 и 15 сентября российские войска вели наступательные операции возле Катериновки, Константиновки, Угледара и Водяного.

Российские войска 14 и 15 сентября проводили наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей в районе Золотой Нивы (к юго-востоку от Великой Новоселки), Макаровки (к югу от Великой Новоселки) и Новодаровки (к юго-западу от Великой Новоселки), но подтверждений изменения линии фронта не было.

Ситуация на юге

На западе Запорожской области продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений на линии фронта 15 сентября не было.

На геолокационных кадрах, опубликованных 15 сентября, видно, как российская диверсионно-разведывательная группа совершает рейд на украинские позиции вблизи Каменского, но ISW не наблюдал сообщений или доказательств того, что российские силы проводят штурм или продвигаются в этом районе.

По состоянию на 15 сентября российские войска активизировали наступление на островах в дельте реки Днепр.

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