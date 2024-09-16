Новости

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 634 860 человек (+1060 за сутки), 8683 танка, 18 123 артсистемы, 17 071 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

5 60930

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 634 860 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 634860 (+1060) человек,
  • танков - 8683 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 17071 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 18123 (+14) ед,
  • РСЗО - 1187 (+1) ед,
  • средства ППО - 947 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15263 (+29),
  • крылатые ракеты - 2592 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24712 (+28) ед,
  • специальная техника - 3090 (+6)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте интенсивные бои, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Втрати ворога за 15 вересня

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3862 день москальсько-української війни.
    60 одиниць техніки та 1060! чумардосів за день.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 634 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Amber
    Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • Орест Гарай
    Сподіваюсь, ви ж розумієте, з якого дива взагалі оце з'явилось - "накопичувати на понеділок"?

    Для тих, хто не дуже розуміє - виснаження по техніці почало приймати гротексні риси. В них фізично немає в підрозділах техніки для безперервних штурмових дій з технікою. Вони у понеділок-середу "ударними темпами" намагаються кудись їхати-штурмувати, а потім до кінця тижня - роблять те ж саме без техніки майже, очікуючи, поки рем.бригади хоч щось полагодять до неділі і повернуть в підрозділи хоч щось, що заводиться і саме їде.

    Супутникові знімки баз зберігання показують, що там вже взагалі немає, наприклад, МТЛБ. Тобто якщо до серпня в них було 2 джерела поповнення військ: заводи БТРЗ (ремонт битої техніки з фронту, відновлення техніки з баз зберігання) та виробничі потужності баз зберігання (легкий ремонт техніки з власної бази), то зараз ситуація кардинально погіршилась: на багатьої базах зберігання практично скінчилась техніка "на зберіганні" (і танки, і бтр/бмп, і мтлб).

    Кацапи винайшли НОВИЙ спосіб підтримувати війська - з фронту биту техніку вони сортують і везуть менш биту знов на бази зберігання - все ж таки які-ніякі виробничі потужності і хоч якийсь ресурс для канібалізації (корпуси, крізь які вже дерева проросли). ЗВІСНО, це не покращує якість битої техніки та не пришвидшує "загалом" строки ремонту битків у порівнянні з БТРЗ. Але деяка заміна все ж таки спостерігається. Хоча загальний темп поповнення військ впав, оціночно, принаймні на 40%...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости