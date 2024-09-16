Общие боевые потери РФ с начала войны – около 634 860 человек (+1060 за сутки), 8683 танка, 18 123 артсистемы, 17 071 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 634 860 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 634860 (+1060) человек,
- танков - 8683 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 17071 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 18123 (+14) ед,
- РСЗО - 1187 (+1) ед,
- средства ППО - 947 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15263 (+29),
- крылатые ракеты - 2592 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24712 (+28) ед,
- специальная техника - 3090 (+6)