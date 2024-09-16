В течение суток оккупанты нанесли 145 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Войска РФ нанесли авиационный удар по Новоандреевке.

69 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Красное, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.

3 обстрела РСЗО накрыли Новоандреевку, Гуляйполе и Малую Токмачку.

72 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Преображенки.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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