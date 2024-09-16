Россияне столкнутся с дефицитом оружия и техники для войны против Украины, что усилит их зависимость от союзников, - ISW

Российская армия может столкнуться с дефицитом вооружения и материальных средств для войны против Украины, поэтому Кремль будет углублять зависимость в удовлетворении своих потребностей от иностранных партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Россияне в значительной степени полагаются на восстановление запасов вооружения и военной техники советских времен, особенно бронетехники, для поддержания темпов своих наступательных операций в Украине, отмечают аналитики. И добавляют, что для этого необходимо еще больше мобилизовать экономику и оборонную промышленность и инвестировать в развитие потенциала. Это позволит поддерживать нынешний темп операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В ISW добавляют, что по их данным, Россия исчерпывает советские запасы, но пока не понятно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточно продукции, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники, которые понесут войска в Украине, даже при условии дальнейшей экономической мобилизации.

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"Поддержка Северной Кореи ранее позволяла России сохранять значительное артиллерийское преимущество над Украиной, и Россия использовала эти преимущества для поддержки последовательных наступательных операций, направленных на то, чтобы не дать украинским войскам возможности перехватить инициативу", - отметили в Институте.

По мнению экспертов, углубление военного партнерства России с Северной Кореей является символическим для отношений, которые Россия стремится построить с Ираном, КНР и другими желаемыми партнерами.

"Россия, вероятно, столкнется с сокращением запасов вооружений и техники и будет пытаться компенсировать этот дефицит, если она не сможет масштабно обойти западные санкции и значительно расширить свое взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы получить достаточное количество военной техники, комплектующих и товаров двойного назначения", - подчеркнули в ISW.