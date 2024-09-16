Новости

Подозреваемый в вероятном покушении на Трампа активно поддерживал Украину и критиковал политика, - CNN

13 465152

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

"Райан Уэсли Рут, которого власти подозревают в том, что он планировал напасть на бывшего президента Дональда Трампа во время игры в гольф, выражал решительную поддержку Украине в десятках постов в день на платформе Х в 2022 году и заявил, что готов умереть в борьбе, и что "нам нужно сжечь Кремль дотла"", - пишет издание.

Райан Веслі Рут

Проверка личных данных Рута, предоставленных правоохранителями, показала, что он проживает на Гавайях и имеет восемь конфликтов с законом.

Также читайте: Возле Трампа во Флориде произошла стрельба. В штабе политика заявили, что он находится в безопасности, предполагаемого подозреваемого задержали (дополнено)

Он сам называл себя "неофициальным посредником" украинской власти и активно призывал военных из Афганистана участвовать в боевых действиях за Украину.

Сейчас этот инцидент расследует ФБР. Как пишет CNN, специалисты пытаются выйти на глобальный уровень, чтобы выяснить биографию Рута.

Райан Веслі Рут

Что предшествовало?

Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.

Покушение на Трампа 13 июля в Пенсильвании

Напомним, что 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Два человека погибли, в том числе тот, кто стрелял в экс-президента США.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Топ комментарии

  • Marjorine Taylor Ham
    Рижий х*й і компашка прокремлівських покидків вже хочуть знову демонізувати Україну в лицях тупих прихильників мага...Ви навіть і не уявляєте наскільки у них вже були промиті мізки. Вони реально Україну більшим ворогом представляли для Америки ніж путіна і всю парашу разом взятих і більшисть продивлялася рашша тудей
  • Анатолій Панасюк
    Могло постраждати і друге вухо.
  • ZoV KobZona
    Ищите ху#ловский след. Таких всегда используют втёмную.

Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости