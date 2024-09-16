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Президент Ирана Пезешкиан заключит с Путиным соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве" в октябре, - Reuters

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Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає саміт БРІКС у Росії

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который будет проходить в России с 22 по 24 октября. Он должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и заключить с ним соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил, что Пезешкиан примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Reuters отмечает, что это происходит на фоне напряженности в отношениях с Западом, вызванных военным сотрудничеством России и Ирана.

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Во время этого мероприятия иранский лидер планирует встретиться с Путиным. Ожидается, что Иран и Россия подпишут двустороннее соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве", которое охватит различные сферы сотрудничества между двумя странами.

Напомним, подобное соглашение глава Кремля Владимир Путин ранее заключил с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в июне.

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Топ комментарии

  • Олександр Томах
    росія, КНДР, Китай, Іран....
    Імперія зла продовжує на кую вертіти європейську потужну потужність, стурбованість та гостре занепокоєння....
    Так тримати, західні куколди!
  • Gary Grant
    Це викликає занепокоєння у США. Вони уважно спостерігають.🥴
  • володимир омельянов
    Світове зло об'єднуєтся , рашиська росія ,терористичний ісламський іран і комуністичний маргінальний кндр,ось тільки жаль що їх підтримує комуністичний Китай.
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