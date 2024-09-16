Оккупанты ударили из РСЗО по собственным подразделениям возле Агрегатного завода в Волчанске, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях, проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения. Пытается отыскать новые маршруты для осуществления мер логистического обеспечения.

Неподалеку Лукьянцев противник наращивает систему связи, провел мероприятия логистического обеспечения.

"В Волчанске противник в вечернее время в северной части города предпринял попытку доставки личного состава с применением автомобильной техники, которая в результате огневого поражения, была уничтожена. Применил РСЗО по районам, прилегающим к Агрегатному заводу, чем нанес потери собственным подразделениям. Проводит меры эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения", - говорится в сообщении.

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В районе населенного пункта Тихое враг провел заведение личного состава на передовые позиции, основное внимание сосредоточил на осуществлении воздушной разведки с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.

По данным ОТГ "Харків", за прошедшие сутки произошло 1 боевое столкновение. Российские оккупанты также нанесли 2 авиаудара с использованием 6 КАБов. Оккупанты нанесли 36 ударов дронами-камикадзе и осуществили 372 обстрела позиций Сил обороны Украины.

"Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечают в ОТГ "Харків".

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Также сообщается, что потери врага за минувшие сутки составили 85 человек, из них безвозвратные - 22, санитарные - 61. Двое оккупантов сдались в плен.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что оккупанты усилили воздушную разведку в Волчанске.