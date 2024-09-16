Польша в будущем начнет финансировать "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов для ВСУ, - Сикорский

В будущем Польша найдет деньги на "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Европейской правде заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"У нас есть политическое решение выделить 50 млн евро в этом году и еще 50 млн в следующем. Но есть некоторые технические, административные и правовые вопросы, связанные с государственным агентством стратегических резервов. Министерство иностранных дел сделало свою часть работы. Надеюсь, коллеги из других министерств также все сделают.

Это обязательно будет сделано", - подчеркнул глава МИД.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

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