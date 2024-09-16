Турция опробовала собственную систему ПВО "Стальной купол". Она поступит на вооружение до конца года

Турция провела успешные испытания собственной системы противовоздушной обороны SIPER-2, которая получила название "Стальной купол".

Об этом сообщают глава директората оборонной промышленности Турции Халюк Гьоргюн, а также турецкие СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Разработкой этой системы занимались турецкие компании Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE.

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Характеристики системы

Эта система противовоздушной обороны состоит из нескольких частей: зенитно-ракетного комплекса Sungur, системы ПВО дальнего радиуса действия SİPER и лазерной системы.

Турецкий "Стальной купол" также оснащен системой идентификации цели "свой - чужой" и может запускать ракеты одновременно с 8 пусковых установок, каждая из которых запускает по 6 ракет.

Когда система поступит на вооружение?

Ожидается, что такая система будет способна сбивать крылатые ракеты, истребители, ракеты класса "воздух - земля", беспилотники, а в дальнейшем - баллистические цели. Первая такая система должна поступить на вооружение турецкой армии до конца этого года.

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