Российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру и жилые дома Херсонщины, пострадали шесть человек

В результате российских обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки получили ранения шесть человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Зеленовка, Камышаны, Кизомыс, Берислав, Новоалександровка, Михайловка, Украинка, Дудчаны и город Херсон", - говорится в сообщении.

Россияне попали в объект критической инфраструктуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 6 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, сельхозтехнику и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Из-за подрыва на взрывчатке в Одрадокаменке смертельные ранения получил 45-летний мужчина.

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