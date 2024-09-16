Новый пакет помощи от США будет включать средства ПВО и ракеты к ним, - "слуга народа" Чернев

Пакет помощи Украине от Соединенных Штатов, который ранее анонсировал советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, будет включать средства противовоздушной обороны и ракеты к ним.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (фракция "Слуга народа") Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, что наши партнеры продолжают нам предоставлять пакет помощи. Недавно был анонсирован пакет от Соединенных Штатов, который как раз в большей степени будет включать средства ПВО и ракеты к таким средствам", - отметил он.

Чернев рассказал, что партнеры знают о необходимости помощи в защите украинской критической инфраструктуры из-за террористических атак РФ. По его словам, поэтому партнеры стараются как можно больше поставлять этих ракет Украине.

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"Мы понимаем, что есть определенные ограничения и по производству, и по тому, что осталось на складах, поэтому, к сожалению, мы не имеем тысячи таких ракет, но в определенной степени пополняем свои запасы через пакет-помощь наших партнеров", - отметил нардеп.

Чернев надеется, что план победы, который представит Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом, будет совпадать по большинству пунктов с тем планом, который Белый дом недавно предоставил Конгрессу Соединенных Штатов.