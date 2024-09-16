За минувшие сутки оккупанты 9 раз обстреляли Покровск, ударили по критической инфраструктуре, 3 человека получили ранения

Захватчики били по Покровску управляемыми авиабомбами, дронами и ствольной артиллерией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.

Там отметили, что Покровская громада живет под постоянными обстрелами.

"В 21.30 произошло четыре вражеских обстрела жилого массива Покровска, в результате которых ранены 3 гражданских лица, повреждены 3 объекта критической инфраструктуры: энергетический объект, газо- и водораспределительная подстанции, частные гаражные боксы и складское помещение.

В результате попадания обесточены м-н "Лазурный", "Шахтерский", "Южный", обследование запланировано на утро текущих суток", - говорится в сообщении.

С каждым днем ситуация в Покровской громаде становится все сложнее. Целью врага является не только критическая инфраструктура, но и жилой сектор города, где до сих пор остаются люди. В Покровской ОГА в очередной раз призвали гражданское население эвакуироваться.

Напомним, в течение нескольких дней россияне разрушили мосты. Так, 12 сентября российские захватчики разрушили Дмитриевский мост, который соединял Покровск с Мирноградом. 14 сентября в результате многочисленных обстрелов разрушен путепровод "Восточный".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За последнюю неделю российским войскам не удалось существенно продвинуться к Покровску, - британская разведка