Украина обратилась к ООН и Красному Кресту с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области

Министерство иностранных дел Украины обратилось к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Как отметили в МИД, Украина, соблюдая все нормы и принципы международного гуманитарного права и прав человека, осуществляя эффективный контроль отдельных районов Курской области, неуклонно придерживается взятых на себя международных обязательств в сфере международного гуманитарного права, в частности по защите гражданского населения во время ведения боевых действий.

В ведомстве указали, что с первых дней Курской операции Силы Обороны Украины проявили высокий профессионализм и полное соблюдение принципов международного гуманитарного права. Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, возможность выезда из районов боевых действий.

"Принимая во внимание гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основных прав человека на территории Курской области, МИД Украины обратилось к Организации Объединенных Наций присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на указанной территории и направило ООН соответствующую ноту", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, по данным эстонской разведки, хотя российские войска начали контрнаступление в Курской области, но особого успеха не имеют.

Издание CNN заявило, что цена Курской операции ВСУ оказалась высокой, несмотря на это, она считается успешной. Курская операция ВСУ стала тяжелым испытанием для украинских военных. Но несмотря на все сложности, даже после полученных ранений, большинство из них уверены, что Курская операция того стоила.