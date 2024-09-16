Удар по гражданскому судну с зерном произошел вне зернового коридора, - ВМС

Румынское судно с зерном в момент российского удара находилось за пределами зернового коридора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Инцидент произошел за пределами нашего зернового коридора, наш коридор работает в стабильном режиме. Большая его часть, как вы знаете, проходит территориальными водами стран-членов Североатлантического альянса. Соответственно, подобные выходки делать в этих водах россияне не решаются", - сказал он.

Плетенчук отметил, что суда-зерновозы обычно идут под иностранными флагами. Среди лидеров, которые пользуются услугами, украинского зернового коридора, - Китай на первом месте и Испания на втором. Он добавил, что в прошлом случился подобный инцидент.

"Впоследствии, конечно, станет понятно, это была направленная атака или не целенаправленная. Однако это не меняет самого факта, что россияне попали в гражданское судно, независимо от того, это следствие безответственного применения ненадлежащего оружия или это направленная атака, - подчеркнул спикер.

Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое перевозило груз пшеницы для Египта. Оккупанты ударили сразу после выхода судна из украинских территориальных вод в Черном море.

В МИД Румынии прокомментировали российский обстрел гражданского судна, которое перевозило груз пшеницы для Египта в Черном море. Там отметили, что Россия должна прекратить нападения на коммерческие суда и начать уважать свободу судоходства.

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