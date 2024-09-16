Под вражеские удары попала энергетическая инфраструктура в 5 областях, - Минэнерго

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 578 населенных пунктов.

В Донецкой области в результате обстрелов обесточивались подстанции, бытовые потребители, местная промышленность, а также железная дорога (были нарушения в движении поездов). Питание восстановлено.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточивались 404 абонента в 4 населенных пунктах. Питание частично восстановлено.

По данным Минэнерго, в Донецкой области возле территории одной из шахт вспыхнул пожар, продукты горения в шахту не попадали. На момент инцидента в шахтах находились 550 работников, они были оповещены об аварии. Продолжается ликвидация пожара, пострадавших нет.

Напомним, 14 января в результате российских обстрелов был обесточен север Донецкой области. Российские захватчики попали в инфраструктурный объект

13 сентября россияне атаковали энергообъект в Сумской области, в результате чего погиб работник, еще 7 получили ранения.

По словам президента Владимира Зеленского, управляемыми бомбами РФ уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины на 80%.

По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, за период с октября 2022 года по сентябрь 2024 года объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воздушные ЛЭП могут перенести под землю для защиты от российских обстрелов, - Минэнерго