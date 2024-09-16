На зерне, которое было украдено на оккупированных территориях, Россия заработала не менее $1 млрд, - WSJ
Почти на один миллиард долларов РФ и ее пособники продали ворованного на оккупированных территориях Украины зерна.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом пишет Wall Street Journal.
Издание отмечает, что с 2022 года россияне оккупировали часть наиболее плодородных земель Европы.
Там оккупанты или отбирали урожаи, или скупали их за бесценок, часто - принудительно, говорится в материале.
Этот "бизнес" имеет широкую сеть клиентов, в которую входят ответственные за российское вторжение фирмы, а также компания, связанная с Революционной гвардией Ирана, крымский бизнесмен Ганага, который через свою компанию Agro-Fregat LLC сотрудничает с Сирией и Израилем, а также фирма, торгующая с ОАЭ.
Россия и ее пособники продали на почти один миллиард долларов. С 2022 года россиянам удалось оккупировать часть наиболее плодородных земель Европы.
Продажа награбленного помогает России справляться с экономическим давлением стран, которые ввели санкции. Таким образом похищенное в результате войны помогает финансировать эту самую войну.
Точную коммерческую стоимость похищенной агропродукции определить сложно. Но, по словам заместителя министра сельского хозяйства Дмитрасевича, с 2022 года по меньшей мере 4 млн тонн зерна с оккупированной части Украины продали на международных рынках, а сумма этого составляет около $800 млн.
По данным "Текстов", большинство похищенного экспортировали маленькими кораблями или по земле. По их данным, общая стоимость украденного россиянами зерна может достигать 6,4 млрд долларов.
Соучастие в этом имеет разные формы. По данным правительства США, тремя судами, экспортирующими большие объемы нелегального зерна, через сеть корпоративных организаций владеет российская государственная Объединенная судостроительная корпорация, которая также производила военные корабли, с которых обстреливали Украину.
А российская фирма, продающая зерно из оккупированной части Запорожской области, пожертвовала батальону оккупантов 10 млн рублей ($111 000).
Иногда замешанными в схемах продажи оказываются иностранные суда. Турция запретила судам проходить с оккупированных украинских терминалов и сотрудничает с Киевом для блокирования незаконной торговли, заявили представители внешнеполитического ведомства страны. Однако украинский прокурор Игорь Поночовный в июне начал следить за турецким судном Usko MFU, которое, по его подозрению, перевозило украденное зерно в прошлом году из севастопольского порта. Это судно в ноябре вывезло в Турцию 2100 тонн измельченных семян подсолнечника и бурой пшеницы потенциальной стоимостью полмиллиона долларов. Расследователи сообщили, что нашли на борту сообщения от руководителей судна капитану с указанием скрыть крымское происхождение груза. В июле украинские пограничники задержали Usko. Владелец судна, USKO Shipping Management, не ответил на запрос о комментарии. Адвокат, представляющий интересы капитана судна, отказался от комментариев.
Рынком сбыта крымского зерна является Йемен и Иран. А также харьковская прокуратура проверяет трейдера, которого подозревают в краже зерна и перепродаже грузов эмиратской компании. "Гелиос Плюс" привлек внимание прокуратуры после того, как вывез все 700 тонн зерна, оставшиеся на хлебокомбинате в городе Купянск, когда Россия захватила его в августе 2022 года.
По сообщениям украинских властей, Египет, Израиль и Ливан прекратили покупать зерно после того, как им указали на то, что оно похищено.