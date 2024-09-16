Мобилизированным, которые проходят подготовку, платят по 20 тыс. грн ежемесячно, - Сухопутные войска

Мобилизованным гражданам, которые проходят базовую военную подготовку в 2024 году начисляют по 20 тыс. грн ежемесячно.

Об этом заявил спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".

По его словам, государство предоставляет денежное обеспечение мобилизованным во время подготовки. Однако размер выплат значительно ниже, чем у военных на фронте.

Фитьо объяснил, что период боевой подготовки составляет от одного до трех месяцев. Продолжительность зависит от уровня начальной подготовки будущих бойцов. За все это время мобилизованным начисляют по 20 тыс. гривен ежемесячно.

После завершения военного обучения мобилизованные на передовой будут получать зарплату, которая будет достигать 120 тыс. гривен в месяц. Размер выплат будет зависеть от места несения службы и объемов задач.

В этом году ежемесячные денежные вознаграждения для бойцов составляют 30, 50, 70 и 100 тыс. гривен в зависимости от задач и условий военной службы.

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