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Украина должна была принять закон о мобилизации еще год назад, - Сикорский

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сікорський,радослав

Закон о мобилизации в Украине надо было принимать год назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Европейской правде заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Я бы сказал, что вы приняли закон о мобилизации, по моему мнению, минимум на год позже. Лучше всего принимать такие законы, когда у вас еще есть много добровольцев и когда люди чувствуют личную угрозу", - высказался Сикорский.

Министр подчеркнул, что его "очень удивляет" количество украинских мужчин, которые находятся в Польше.

"Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?", - сказал он.

Сикорский отметил, что Польша не предоставляет социальную помощь трудоспособным беженцам. Кроме того, он выразил сомнение в целесообразности создания финансовых стимулов для украинских мужчин, чтобы они оставались в ЕС.

"Киев сообщил нам, что вы хотите вернуть украинцев, что вам нужны налогоплательщики, нужны люди, которые работают на заводах. Но также вам нужны люди, чтобы заменить тех храбрых солдат, которые сейчас на линии фронта", - считает Сикорский.

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Напомним, ранее Сикорский предложил отменить выплаты украинским беженцам в ЕС. По его мнению, Западная Европа снижает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Міністр наголосив, що його "дуже дивує" кількість українських чоловіків, які перебувають у Польщі.

    А ты, Сикорский, не дывуйся. Когда кацапы нападут на Польшу посмотрим сколько польских мужиков будут перебывать в Германии
  • Sergio ee3cd576
    Щось мені підказує, що він своїх дітей першими вивезе кудись по далі.
  • Підлога Маккартні
    Я ходжу до перукарні у Варшаві

    Так, не понял, у министра иностранных дел Польши нет личного парикмахера? Вот же нищебродина.
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