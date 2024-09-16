Новости

Зеленский о покушении на Трампа: "Политическому насилию нет места нигде в мире"

1 91025
Зеленський відреагував на новий замах на Дональда Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу вокруг кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети Х.

"Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали.

Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", - подчеркнул глава украинского государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покушение на Трампа: Международный легион ГУР возразил, что подозреваемый служил у них

Что предшествовало?

Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.

По данным CNN, подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут является сторонником Украины и ранее активно критиковал Трампа.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Hellis

    Чим ближче вибори, тим більше "замахів" на Трампа.
    Уявляю, скільки "замахів" буде на Зеленського, коли час прийде.
    Мабуть кожну хвилину окрім тих, коли Зеленський буде в туалеті.

    Вибачте, а можна якісь новий сценарій привернення уваги?
  • Підлога Маккартні
  • Tema9
    «Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі" -
    1) історія показує що є, таких місць в світі повно.
    2) а суспільне насильство значить норм? Зєлупа лише за себе переживає.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости