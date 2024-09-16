Зеленский о покушении на Трампа: "Политическому насилию нет места нигде в мире"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу вокруг кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети Х.
"Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали.
Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", - подчеркнул глава украинского государства.
Что предшествовало?
Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.
По данным CNN, подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут является сторонником Украины и ранее активно критиковал Трампа.