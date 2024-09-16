Рада в ближайшее время перезапустит работу таможни, - Стефанчук
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Председатель парламента Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время Рада перезапустит работу таможни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас у нас актуален перезапуск таможни. Вы знаете, что соответствующий законопроект уже находится в зале. Думаю, что в ближайшее время его также рассмотрит украинский парламент", - отметил спикер ВР.
Стефанчук заявил, что по этому законопроекту были серьезные дискуссии.
"Думаю, мы нашли ту важную формулу, которая даст возможность обеспечить прозрачность деятельности украинской таможни", - добавил он.