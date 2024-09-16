Рада в ближайшее время перезапустит работу таможни, - Стефанчук

Председатель парламента Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время Рада перезапустит работу таможни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас у нас актуален перезапуск таможни. Вы знаете, что соответствующий законопроект уже находится в зале. Думаю, что в ближайшее время его также рассмотрит украинский парламент", - отметил спикер ВР.

Стефанчук заявил, что по этому законопроекту были серьезные дискуссии.

"Думаю, мы нашли ту важную формулу, которая даст возможность обеспечить прозрачность деятельности украинской таможни", - добавил он.

Также читайте: В течение 8 месяцев 2024 года в госбюджет перечислено 22 млрд грн таможенных платежей, администрируемых Одесской таможней, - руководитель Чердынцев