За сутки на востоке уничтожено около 1000 оккупантов и более 40 единиц бронетехники, - ОСГВ "Хортица"
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За минувшие сутки на восточном направлении потери врага составляют 961 военный.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица"
Общие потери российской армии в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" за 15.09.2024 составляют:
- личного состава - 961;
- танков - 3;
- боевых бронемашин - 8;
- пушек и минометов - 12;
- автомобильной техники - 22;
- ПУ БПЛА - 2;
- специальной техники - 9;
- склады боеприпасов - 3;
- укрытий - 73.
"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.