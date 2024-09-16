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За сутки на востоке уничтожено около 1000 оккупантов и более 40 единиц бронетехники, - ОСГВ "Хортица"

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Знищення росіян на Східному напрямку

За минувшие сутки на восточном направлении потери врага составляют 961 военный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица"

Общие потери российской армии в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" за 15.09.2024 составляют:

  • личного состава - 961;
  • танков - 3;
  • боевых бронемашин - 8;
  • пушек и минометов - 12;
  • автомобильной техники - 22;
  • ПУ БПЛА - 2;
  • специальной техники - 9;
  • склады боеприпасов - 3;
  • укрытий - 73.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

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