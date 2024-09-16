Италия передаст Украине вторую батарею ПВО Samp T, - глава МИД Таяни

Италия планирует отправить в Украину вторую батарею ПВО Samp T.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мы оказали Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения", - заявил он.

Таяни отметил, что Украина не запрашивала больше, чем Италия уже предоставляет, несмотря на отсутствие у Киева такого оружия, как у Великобритании и США.

Министр также выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: В Украине недостаточно систем ПВО, чтобы защитить всю территорию

Ранее СМИ сообщали, что Италия может передать Украине вторую систему ПВО SAMP-T. В мае 2023 года сообщалось, что Украина получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T от Италии и Франции.