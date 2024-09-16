В Кремле назвали провокацией приглашение МИД Украины представителей Организации объединенных наций и Международного Комитета Красного Креста посетить территории Курской области РФ и присоединиться к гуманитарному реагированию.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Пескова цитирует российское пропагандистское издание ТАСС.

"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация".

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области России.

По данным эстонской разведки, хотя российские войска начали контрнаступление в Курской области, но особого успеха не имеют.

Издание CNN заявило, что цена Курской операции ВСУ оказалась высокой, несмотря на это, она считается успешной. Курская операция ВСУ стала тяжелым испытанием для украинских военных. Но несмотря на все сложности, даже после полученных ранений, большинство из них уверены, что Курская операция того стоила.

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