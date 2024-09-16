Войска РФ ударили по Купянску и Петропавловке, есть погибшие и раненые

Сегодня, 16 сентября 2024 года, войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня в результате вражеского обстрела Купянска ранена женщина.

"Сегодня в результате утреннего обстрела с. Петропавловка погиб 74-летний мужчина. Еще два человека ранены", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в результате вчерашнего обстрела Харькова из поврежденного дома 12 обратились за помощью в расселении. Им предоставили временное место жительства в общежитиях.

"На месте работают волонтеры Группы быстрого реагирования, более 70 человек. Обеспечено горячее питание, гуманитарная помощь, вода. Группой быстрого реагирования зашито около 250 окон", - уточнил Синегубов.